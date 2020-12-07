В одном из районов Кубани снова ввели карантин

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В селе Красносельском Динского района обнаружили очаг опасного заболевания. Как стало известно, там на женщину напала бездомная собака, покусав ее. После проведения экспертизы выяснилось, что животное было заражено бешенством.

Как позже выяснилось, выспышка заболевания выявлена на территории гаража местного предприятия на улице Крыжановского, 2Г.

Поэтому губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановлении об установлении карантина в селе.

Пока на этой территории действует карантин, здесь прекращена торговля домашними животными. А также запрещен отлов диких животных, проведение выставок собак и кошек и их вывоз за пределы района. О том, как долго будут действовать ограничения, не сообщается - все будет зависеть от ситуации по заболеваемости.

Стоит сказать, что не так давно в Динском районе был снят карантин из-за бешенства. Тогда был зарегистрирован единичный случай заболевания у кошки.

Напомним, ранее были введены карантинные ограничения на одной из пасек Краснодара.

СПРАВКА «КП»

Бешенство — это вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, летальным исходом. Ранее сообщалось, что смертельный случай произошел в соседнем регионе. В Волгограде умерла девочка, которую покусала бешеная собака.