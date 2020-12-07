На Кубани спасатели продлили действие штормового предупреждения

Ветровой сгон воды прогнозируется в пределах опасных отметок Фото: Анна МАЕВА

В Краснодарском крае спасатели предупредили о сохранение ветрового сгона воды в Таганрогском заливе до конца суток 8 декабря.

- Ветровой сгон воды прогнозируется в пределах опасных отметок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прогнозируется чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением портов, повреждение судов и другие.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Северный ветер принес на Кубань похолодание. Опубликован прогноз погоды в Краснодарском крае с 7 по 9 декабря.

Господствовавший в воскресенье 6 декабря на большей части территории Краснодарского края ветер, продолжит доставлять неприятности жителям региона и в начале недели.

8 и 9 декабря в Краснодарском крае возможны небольшие осадки – снег и дождь, сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.