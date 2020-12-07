В Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек

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В Сочи из-за пожара в многоэтажном жилом доме эвакуировали 30 человек. Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона сообщение о возгорании поступило в 20:25. Пожар произошел на улице Голубые дали, 57, в Адлерском районе курорта.

- В 20:30 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что загорелись вещи в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:31 пожар был локализован, через четыре минуты - ликвидирован.

По информации в пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, один человек пострадал в огне, он доставлен в больницу. Из-за пожара эвакуировали 30 жильцов. Причина возгорания устанавливается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи потушили пожар в жилом доме в селе Нижняя Шиловка на улице Светлогорской.