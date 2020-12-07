На Кубани завершен капремонт Большого петлевого тоннеля

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В Краснодарском крае завершен капитальный ремонт пути в Большом петлевом тоннеле. Он расположен на участке Армавир – Белореченская – Туапсе. Работы велись около двух месяцев.

Этот тоннель - один из старейших на Северо-Кавказской железной дороге. Он был построен в 1914 году. Работы осложнялись тем, что 87% пути в сооружении – криволинейные участки.

- После ремонта повысится уровень комфорта пассажиров, так как новый путь пониженной вибрации обеспечит плавность хода поездов, - сообщил заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергей Чеботарев.

Первым в ночь на 8 декабря через обновленный тоннель пройдет поезд №139 Барнаул – Адлер.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что в следующем году планируется капитально отремонтировать еще два тоннеля на перегоне Гойтх – Индюк: Среднего петлевого и Малого петлевого. Таким образом, в регионе завершится масштабный этап работ по модернизации пути в тоннелях, построенных в первой половине ХХ века.