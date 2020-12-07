Фото: krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в благотворительной акции «Елки желаний». Глава региона рассказал, что в его семье каждый год по традиции дети пишут письма деду Морозу и радуются, когда находят подарки под елкой.

- Хочется, чтобы все дети испытали это счастье. Поэтому традиционно принимаю участие в краевой акции «Елки желаний», – написал Вениамин Кондратьев в соцсетях. - Каждый из нас может подарить праздник и веру в чудо детям, которым это сегодня особенно необходимо.

Он обратил внимание, что детские мечты очень разные. Малыши грезят о кукле или машинке, подростки хотят получить в подарок наборы для творчества или развивающие игры. Губернатор на сайте елки-желаний.рф выбрал открытки, а доставить подарки по адресу - дело волонтеров.

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