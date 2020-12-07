Дело бывшего вице-мэра Сочи вернули на допрасследование

Ивана Бомбергер

Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера.

- Дело возвращено на дополнительное расследование. В его материалах выявлены нарушения, которые препятствуют направлению в суд, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в апреле 2018 года администрация Сочи заметно опустела. Были арестованы сразу несколько чиновников, а также застройщики. Правда, тогда Иван Бомбергер оказался вне подозрений и даже умудрился сохранить свою должность в сфере жилищного строительства курорта.

Однако в октябре 2018 года в его квартире прошли обыски. А позже стало известно, что Бомбергера задержали. По данным следствия, чиновник превысил свои полномочия, выдав разрешение на строительство при отсутствии законных оснований. Он дал «добро» на возведение многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач.