В Туапсе районная больница может стать госпиталем для пациентов с коронавирусом

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В Туапсе районную больницу № 3, возможно, переоборудуют под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение внесено в список резервных в регионе. Министерство здравоохранения Краснодарского края рассматривает данный вопрос.

- При положительном решении в стационаре будет установлено дополнительное оборудование, сделаны другие необходимые работы, - сообщил главврач больницы Александр Ефимов.

Он напомнил, что стационаре 133 койки и пять специализированных отделений. В их числе: терапевтическое, неврологическое, хирургическое, урологическое и отделение эфферентной терапии.

Пока же жителей Туапсе с диагнозом COVID-19 направляют в больницы Сочи и Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань», что писала в Краснодаре роддом больницы скорой помощи закрывали на две недели.

По официальной информации медучреждения, причина - на санитарно-противоэпидемические мероприятия.