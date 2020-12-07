В Туапсе районная больница может стать госпиталем для пациентов с коронавирусом

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В Туапсе районную больницу № 3, возможно, переоборудуют под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение внесено в список резервных в регионе. Министерство здравоохранения Краснодарского края рассматривает данный вопрос.
- При положительном решении в стационаре будет установлено дополнительное оборудование, сделаны другие необходимые работы, - сообщил главврач больницы Александр Ефимов.
Он напомнил, что стационаре 133 койки и пять специализированных отделений. В их числе: терапевтическое, неврологическое, хирургическое, урологическое и отделение эфферентной терапии.
Пока же жителей Туапсе с диагнозом COVID-19 направляют в больницы Сочи и Краснодара.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань», что писала в Краснодаре роддом больницы скорой помощи закрывали на две недели.
По официальной информации медучреждения, причина - на санитарно-противоэпидемические мероприятия.