В Сочи один мужчина убил другого и расчленил за то, что тот переоделся в женщину

Преступник задержан, улики найдены Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летнего жителя Адлера - Александра Самсонова (имя изменено) - искали две недели с 4 ноября пока его сосед по съемной комнате не явился в полицию с признанием. Турист с криминальным прошлым приехал в Сочи из Челябинска. И больше того, даже числился еще на профилактическом учете в полиции у себя на родине. Правда, до этого никаких тяжких преступлений за ним не водилось. Мотал свой срок он по нескольким хулиганским статьям и краже.

- Я убил его и разделал по кусочкам, когда встретил на общей кухне в женском платье, парике и с накрашенными губами, - рассказал бывший зэк в отделении полиции.

Он схватил с кухонного стола нож, втолкнул соседа в его комнату и ударил его. А потом спокойно отправился допивать свое пиво.

Когда алкоголь закончился, он вспомнил, что оставил главную улику в комнате - тело соседа.

- Я нашел ножовку и пошел убирать за собой, - рассказывал убийца на допросах. Части тела убитого им мужчины он положил в спортивную сумку и вывез в лесополосу, а оставшееся прикопал во дворе гостевого дома, где оба снимали комнаты.

Александра, наверняка, так бы и не нашли, но тревогу забила хозяйка арендованного им жилья. Она нашла в его комнате следы крови. Тогда же под подозрение попал выпивоха с тюремным прошлым, который вскоре сам все рассказал.

- Накануне исчезновения мужчины он ужинал вместе со своим соседом на общей кухне, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Между ними возник конфликт. Чтобы отвести от себя подозрения, он даже сообщил в полицию о безвестном исчезновении знакомого и вместе с волонтерами искал мужчину. Но на одном из допросов сознался и признался в убийстве.

Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело. Выяснятся все обстоятельства случившегося.