Всю неделю в Краснодарском крае ожидается ветреная погода

Перед выходом на улицу не стоит забывать про шапку Фото: Евгения ГУСЕВА

С воскресенья на Кубани дует сильный ветер. Синоптики говорят, что до конца недели могучие воздушные потоки не угомонятся.

- 8-9 декабря в Краснодарском крае небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами в предгорных районах туман и гололед. Порывы ветра местами могут достигать 20 м/с. Дуть будет до конца недели. В Краснодаре ожидается ветер 10-12 м/с. Самые сильные порывы будут в Новороссийске – 21-26 м/с. Температура воздуха в регионе ночью может опускаться до -8 градусов, днем максимум прогреется до 10 градусов, - сообщили в Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

10 декабря может немного покапать дождь. В течение недели преимущественно без осадков.