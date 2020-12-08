С начала года более 145 тысяч кубанских предпринимателей переходят на новый налоговый режим

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 1 января 2021 года в стране отменяется единый налог на вмененный доход. До конца года бизнесменам нужно выбрать новый режим налогообложения. Тех, кто не может определиться, автоматом переведут на общую систему.

- Около 146 тысяч кубанских предпринимателей применяют единый налог на вмененный доход. Информацию о режимах можно посмотреть на сайте www.mbkuban.ru, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для перевода на тот или иной режим нужно направить в налоговую инспекцию соответствующее уведомление.

Нововведения позволят платить налоги не выходя из дома. Для этого создано специальное приложение «Мой налог»

Ранее «Комсомолка» сообщала, что переход на новый налоговый режим устраивает не всех. Например, перевозчики Кубани требуют снизить налог на доходы. Владельцы большегрузов заказали экспертизу, чтобы доказать грядущие убытки.