До 10 декабря на Кубани пересчитают социальные долгострои

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В Краснодарском крае создана специальная комиссия, которая проведет инвентаризацию всех социальных зданий. Специалисты посчитают, сколько сейчас строится и ремонтируется объектов, в том числе будут учитываться все спортивные сооружения, детские сады и школы. Также комиссия составит подробный перечень всех бесхозных недостроев в регионе.

- Инвентаризация будет проходить до 10 декабря. После пересчета в отношении каждого объекта специалисты разработают алгоритм дальнейших действий. Будут приняты решения - достроить, законсервировать, снести, приватизировать или передать в государственную или частную собственность, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе продолжают работать с долгостроями.