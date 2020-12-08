На Кубани оштрафовали 10 тысяч человек без масок

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В Краснодарском крае режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 декабря. Специальные рейдовые группы проверяют, насколько добросовестно местные жители соблюдают правила. За нарушения – штрафуют.

- Жители должны носить маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. За нарушения сначала предупреждают, а при повторном игнорировании режима – выписывают штраф. В ноябре составлено более 10 тысяч административных протоколов за несоблюдение правил режима повышенной готовности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе рассказали, что в районах большинство людей соблюдают масочный режим. Проверки в основном проводятся в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах. Власти рассчитывают, что в декабре количество выписанных штрафов на нарушение правил станет меньше.