Более 8 тысяч школьников в Краснодарском крае переведены на удаленку из-за COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани классы, в которых появляются заболевшие коронавирусом, отправляют на дистанционное обучение. В некоторых случаях школы закрывают на карантин полностью.

На сегодняшний день в Краснодарском крае закрыты три школы: №79 в Краснодаре, №25 в Усть-Лабинском районе, а также коррекционная школа в станице Калининской, - всего 904 ученика.

Также переведены на удаленку отдельные классы. Так, в 22 районах края на дистанционное обучение отправлены дети из 273 классов – 7302 школьника.

- Из-за коронавируса закрываются временно и группы в детских садах. В настоящее время на Кубани на самоизоляции находятся дети из 32 групп в 19 детских садах Краснодара, Горячего Ключа, Сочи, Динского, Кущевского, Новокубанского, Туапсинского и Усть-Лабинского районов, - в общем количестве 522 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Стоит отметить, что группы в садах могут закрывать не только из-за COVID-19, а из-за гриппа и ОРВИ. По этим причинам сейчас не работают две группы детского сада в Апшеронском районе.