В парке Галицкого водопады превратились в сосульки

Скриншот с видео: Типичный Краснодар

Ночью посетители парка «Краснодар» сняли замершие водоемы. Вместо водопадов местные жители наблюдали сосульки, а поверхность водных объектов превратилась в катки – все было покрыто льдом.

Стоит отметить, что в парке позаботились о теплолюбивых деревьях, их спрятали под куполами до наступления холодов.

В регионе, в том числе и краевом центре, по ночам давят морозы. В течении недели температуры могут опускаться до -8 градусов. Также изморозь можно заметить на стеклах машин по утрам. В середине недели возможен гололед и на дорогах. С воскресенья на Кубани дует сильный ветер. Синоптики говорят, что до конца недели могучие воздушные потоки не угомонятся.

В такую погоду специалисты советуют быть аккуратнее.