«ТНС энерго Кубань»: старый долг – Новый год не красит

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

«ТНС энерго Кубань» информирует своих клиентов о том, что долги населения перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе составляют более 1,7 млрд. рублей. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в период коронавируса COVID-19 и существенно снизившуюся платежную дисциплину потребителей, компания круглосуточно продолжает обеспечивать стабильное и надежное энергоснабжение в регионе. Оплатить счёт за электроэнергию и передать показания можно удоб-ным для вас способом: - без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru; - с регистрацией в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»; - через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров компании. Обращаем внимание, что согласно постановлению Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 приостановление права требовать уплату пени и производить отключение услуг действует до 1 января 2021 года! При этом данное постановление не освобождает граждан от оплаты коммунальных услуг и сохраняет право ресурсоснабжающих организаций взыскивать задолженности через суд. Начните год без долгов!

Справка

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 54 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч. ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.