Шопингуешь? Получай подарки в OZ МОЛЛ! 16+

Фото: OZ МОЛЛ.

12 счастливчиков выиграли смартфон Apple iPhone 12, планшет Apple iPad , смарт-часы Huawei Watch Fit, подарочную карту OZ МОЛЛ и много других крутых подарков от торгового центра.

В этом году, в связи с режимом повышенной готовности в Краснодарском крае и соблюдаемыми торговым центром мерами безопасности, весь размах и веселье офлайн розыгрышей OZ МОЛЛ был перенесен в камерность и безопасность формата телестудии.

Первую онлайн-трансляцию на канале YouTube и в Инстаграм посмотрели более 7500 человек!

С 1 ноября по 27 декабря всем участникам акции OZ МОЛЛ дарит игровые приставки, смартфоны, планшеты, часы, роботы-пылесосы, квадрокоптеры, подарочные сертификаты на шопинг в любимые жителями кубанской столицы магазины.

Если вы тоже хотите услышать своё имя с приставкой «победитель» — совершайте покупки в магазинах OZ МОЛЛ на любую сумму, регистрируйте чеки на сайте www.ozmall.ru, и смотрите следующие розыгрыши, которые состоятся 13, 20 и 27 декабря в 20:00!

Партнеры акции: магазин мужской одежды Kanzler, салоны элитной женской одежды Marc Cain и Gerry Weber, универмаг СТОКМАНН, магазины обуви и аксессуаров ECCO и Thomas Munz, магазин детской одежды Маленькая леди, гипермаркет мебели и товаров для дома HOFF, магазины часов Casio и Мегачас, магазины ювелирных украшений Gold&Silver и РОСТЗОЛОТО, магазин косметики и парфюмерии ЛЭТУАЛЬ, батутный центр ZKidZ Club, магазин ремней и аксессуаров из кожи Rubel, кондитерский магазин Тортомастер и сеть гипермаркетов ОКЕЙ!

Готовы получить от шопинга максимум?

Насладитесь шопингом в OZ МОЛЛ. Только шопинг. Ничего лишнего.

Сроки проведения акции: 01.11.20-27.12.20. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.ozmall.ru.