В сквере Дружбы народов Краснодара начали строить скейт-парк

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Старому скей-парку в сквере Дружбы уже было шесть лет. За это время он полностью износился и пришел в негодность. Поэтому власти решили сделать реконструкцию.

- Вместо фанерно-каркасной здесь построят бетонную площадку. Новый проект разработали вместе со спортсменами, учитывая их пожелания и предложения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас на площадке идет планировка территории, монтаж опалубки, залив бетонного основания. На участке создадут фанбокс – возвышенную ровную поверхность и заезды на него, скейтплазу - конструкцию для разгона с препятствиями и линию разгона. Здесь можно будет кататься на скейтбордах, роликовых коньках, трюковых велосипедах BMX и самокатах.

Также власти планируют отремонтировать скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне. К работам могут приступить уже в следующем году.