Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 декабря 2020 увеличилось на 175

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 8 декабря за последние сутки зафиксировано 175 заболевших. Коронавирус выявили в 26 районах края.

- В Краснодаре заболел 51 человек. В Сочи выявлено 20 случаев, в Павловском районе – 15, в Туапсинском и Выселковском районах – по 10. Восемь пациентов после теста на коронавирус получили положительные результаты в Курганинском и Тихорецком районах, по шесть – в Абинском и Новопокровском, пять – в Белоглинском муниципалитете. По четыре человека прибавилось в госпиталях в Апшеронском, Староминском, Мостовском и Темрюкском районах. По три случая зафиксировано в Калининском, Лабинском и Щербиновском районах. По два жителя заразились в Ейском и Красноармейском районах. По одному человеку попали в больницы в Новороссийске, Анапе, Горячем Ключе, Кавказском, Отрадненском, Славянском и Усть-Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших за последние сутки – 11 детей.