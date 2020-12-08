На Кубани скончались еще девять жителей с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 8 декабря за последние сутки скончались девять человек с опасной инфекцией.

- В Краснодаре не стало 69-летнего жителя Усть-Лабинского района, жительницы Кущевского района 65 лет и 45-летнего местного жителя. Врачам Лабинской ЦРБ не удалось спасти 77-летнюю жительницу Отрадненского района. В Крымской ЦРБ умерла 65-летняя пациентка. В Тихорецкой ЦРБ перестано биться сердце 69-летней жительницы Новопокровского района. В Сочи скончались три человека: сочинцы 91 года и 69 лет и пациентка из Туапсе 65 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 декабря 2020 увеличилось на 175. Среди инфицированных – 11 детей.