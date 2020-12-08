В одном из поселений Крыловского района благоустроили парк

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае активно благоустраиваются зоны отдыха во всех районах. Так, завершилась реконструкция парка в Новосергиевском сельском поселении Крыловского района. Здесь обновили около 9 тысяч квадратных метров.

В станичном парке установили детскую и спортивную площадки, малые архитектурные формы, фонари, проложили тротуарные дорожки, высадили газоны, кусты и деревья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На ремонт зоны отдыха потратили более 18 млн рублей. Деньги были выделены из федерального, краевого и местного бюджетов.

Также в рамках этого же проекта в Крыловском районе за 15 млн рублей реконструировали парк в станице Новопашковской.