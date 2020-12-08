На Кубани осудили мужчину, по-пьяни минировавшего школы

Подсудимый был взят под стражу в зале суда Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В августе житель Абинска, изрядно выпив, придумал себе развлечение. Он звонил на телефоны экстренных служб и сообщал, что в общественных местах заложены бомбы. «Террориста» вычислили быстро.

- Ложные сообщения о терроризме поступали от 26-летнего местного жителя. Он в состоянии алкогольного опьянения сообщал о минировании ТРК «Абинск-Сити», двух школ и больницы. Делал он это не один раз. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

На суде мужчина не стал отрицать своей вины. Ему назначено семь лет исправительной колонии общего режима. Также «минер» обязан выплатить материальный ущерб – штраф составил почти 39 тысяч рублей.