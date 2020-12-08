Школьник из элитной сочинской гимназии обвинил завуча в нападении

Проводится проверка

14-летний школьник одно из гимназий города-курорта пришел домой с раной на шее. Он долго прятал глубокую царапину. Но когда мама мальчика увидела кровь, он рассказал, что это дело рук завуча школы. На следующий день парня повезли в больницу.

- В больницу за медицинской помощью обратился школьник с ссадиной в области шее. Он рассказал, что накануне его поцарапала завуч, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах города.

Чем и за что педагог поцарапала школьника, и вообще причастна ли она к травме, сейчас выясняют полицейские. Проводится проверка.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Краснодара возмутился поведением завкафедрой Медакадемии, которая напала на школьника. Полиция возбудила против женщины уголовное дело.