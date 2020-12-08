Застолье в заброшенном гараже в Краснодаре завершилось убийством 55-летней женщины

Фото СК РФ

Трагически закончились вечерние посиделки со спиртным 5 декабря в заброшенном гараже на улице Кореновской в Краснодаре.

Застолье устроили двое сожителей - 64-летний мужчина вместе со своей 55-летней гражданской женой. Поначалу все шло мирно, но затем женщина стала предъявлять собутыльнику претензии в изменах.

Обвинения настолько возмутили его, что он схватил нож и ударил женщину в грудь. От полученной раны она умерла на месте.

Ее тело обнаружили лишь 7 декабря случайные прохожие, которые и вызвали полицию. Сейчас обвиняемый в убийстве задержан.

- Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 55-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.