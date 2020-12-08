5:0 в пользу детской гимнастики

Фото: «GYMKIDS».

Ребенок 21 века: гиперактивен, раздражителен, часами в гаджетах, при этом плохо говорит, не умеет толком общаться со сверстниками и часто болеет. Выход есть - гимнастика. И чем раньше она появится в его жизни, тем лучше, утверждает тренер краснодарских центров «GYMKIDs» Юрий Герасимов. Ему можно верить. Мастер спорта международного класса, многократный победитель мировых чемпионатов, тренерский стаж – 12 лет! Специально для КП Юрий рассказал, как занятия в спортзале помогут малышам быстрее заговорить, лучше учиться и даже противостоять коронавирусу.

Развитие речи – 1:0

- Родители приводят к нам малышей от года и старше, нередко - по рекомендации логопедов. Казалось бы, - где речь и где спорт. Но связь прямая. Занятия на моторику, координационные упражнения дают невероятный прогресс: повторяя движения снова и снова, малыши становятся собраннее, улучшается память, уже после первых занятий они начинают повторять слова, а затем и разговаривать – рассказал Юрий Герасимов.

Укрепление иммунитета - 2:0

Регулярные занятия спортом тренируют сосуды. Упражнения улучшают микроциркуляцию крови, растет устойчивость ко многим болезням, в том числе и бушующему COVID-19. Но, конечно, перед посещением спортзала нужно согласие врача.

Фото: «GYMKIDS».

Королевская осанка – 3:0

Статистика грустная: проблемы с позвоночником – у большинства школьников в нашей стране. Занятия гимнастикой как на ковре, так и на снарядах, укрепляют корсетные мышцы – те, что удерживают спину, грудь, живот и не дают развиваться сколиозу. Увы, заработать этот недуг с повальным погружением в гаджеты нашим детям удаётся быстро.

Уверенность в себе - 4:0

- Когда у ребенка получается новое упражнение, он гордится собой. Ведь он преодолел страх. А значит, сможет научиться многому и за пределами зала, - подчеркнул Юрий Герасимов. На занятиях дети общаются со сверстниками, проходит важный этап социализации ребенка, мир интересов маленького чемпиона уже не ограничен экраном смартфона.

Укрепление семьи - 5:0

Во всех 3-х центрах «GYMKIDS» дети занимаются по уникальным методикам, малыши – поначалу вместе с родителями. Взрослые учатся правильно поддерживать маленьких спортсменов, страховать на прыжках, кувырках, но главное - понимать друг друга. Растет доверие в семье – ведь вы занимаетесь одним делом. Авторитет старших и взаимопонимание с ребенком – важный элемент воспитания.

Итого 5:0 в пользу «GYMKIDS».

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