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Новый корпус детской краевой больницы должен принять пациентов 1 июня 2022 года

Работы завершены более чем на треть
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

Сейчас работы завершены чуть более, чем на треть. Новый лечебный корпус детской краевой больницы на Площади Победы в краевом центре рассчитан на 460 мест. Строительство намечено завершить в декабре 2021 года.

Сейчас уже возведен каркас здания. Бригады строителей приступили к утеплению стен, созданию инженерных сетей и отделке помещений.

Здесь врачи смогут оказывать современную медицинскую помощь детям с различными заболеваниями. В частности, здесь расположатся отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, и ряд других.

- Сегодня работы ведутся активно. Важно и в дальнейшем соблюдать сроки. Параллельно со строительством необходимо закупать оборудование, чтобы к 1 июня 2022 года, в День защиты детей, центр принял своих первых пациентов, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе посещения объекта.

Медицинское оборудование для нового корпуса начинают приобретать уже сейчас. Часть его будет установлена еще в ходе строительства.