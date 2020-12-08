В кубанской школе семиклассник получил сотрясение мозга на перемене

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ЧП случилось в одном из хуторов Усть-Лабинского района накануне. Все, как и в обычный учебный день, - мальчишки бегали на перемене и отдыхали между уроками, но в этот раз шалости закончились травмой. Семиклассник, торопившись спуститься по лестнице, оступился и полетел вниз. Школьник ударился о ступеньки головой и на несколько секунд потерял сознание. Его пришлось везти в больницу.

- После падения школьника доставили в больницу. У него диагностировано сотрясения мозга. Его госпитализировали, но угрозы для жизни нет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах города.

Известно, что семья мальчика характеризуется положительно, но после случившегося ПДН все равно проводит проверку.