На Кубани перед судом предстанет 43-летний мужчина за зверское убийство жены и тещи

Фото СУ СК по краю

В ночь на 5 декабря 2019 года 43-летний местный житель устроил здесь страшную резню, нанося спящим жене и теще множественные ножевые ранения.

Озверевший отец семейства успел нанести 37-летней жене более 40 ран, прежде чем она умерла. 66-летняя теща, уже будучи раненой, бросилась бежать, но мужчина настиг ее во дворе дома и добил.

После этого мужчина забрал двоих своих детей, 2 и 7 лет, и увез их в Абинский район. На следующее утро нападавший добровольно явился в полицию и рассказал о содеянном.

- Следственным отделом по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве 37-летней супруги и ее 66-летней матери, совершенном с особой жестокостью (пп.«а,д» ч.2 ст.105 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.