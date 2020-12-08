В Краснодаре за год спилено более четверти обследованных специалистами деревьев

Фото мэрии Краснодара

С начала 2020 год в Краснодаре специалистами отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства проведено обследование более чем 48 тысяч деревьев

В результате более четверти из них, а именно более 12 400 деревьев признали аварийными и спилили. Как поясняют в мэрии краевого центра, это необходимо в целях безопасности , так как аварийные деревья могут стать причиной несчастных случаев.

При этом в Краснодаре проводится масштабное озеленение. До конца года намечено высадить более 24 тысяч новых деревьев и кустарников.

Эта программа состоит из двух этапов.

- Более 11 тыс. деревьев и кустарников высадили весной. В течение осени и в начале зимы в городе будут высажены еще более 12 тыс. саженцев,- сообщает мэрия Краснодара.