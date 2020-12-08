Краевая комиссия проверит разрешения на строительство и использование земель в Крымском районе

Фото администрации КК

В Крымский район региона выехала краевая межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Сергея Болдина.

Комиссия призвана проверить, как в районе используются использования земли сельхозназначения, а также оценит правомерно выданных здесь разрешений на строительство.

– По результатам работы будут сделаны выводы в части возможных нарушений градостроительного законодательства, целевого использования земель, а также сохранности лесного фонда Крымского района, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

По поручению властей края такие группы уже работали в Новороссийске, Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском и Северском районах. Ими было выявлено 6,5 тысяч лесных участков, вошедших в границы населенных пунктов, часть из которых уже были отданы под застройку.