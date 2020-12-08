В Геленджике прошел телемост с Японией

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Трансляция проходила во дворе Центра творчества детеи и юношества. Здесь на огромном мониторе ребята смогли увидеть своих друзей из японского города Таджими и подарить им свой музыкальный подарок.

Причиной телемоста стали обстоятельства, вынудившие прибегнуть талантливых ребят из России и Японии к телекоммуникациям. Из-за пандемии коронавируса творческая команда Центра не смогла вылететь в Японию для участия в 4-м международном фестивале искусств «ОКНО В МЕЧТУ».

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В прямом эфире японских друзей приветствовал председатель Думы курорта Михаил Димитриев и директор Центра творчества Татьяна Ходырева. К приветствию взрослых присоединилась большая детская команда. В ярких нарядах ребята выступили с танцем. В качестве музыкального сопровождения юные таланты использовали песню, один из куплетов которой был исполнен на японском языке. Несмотря на то, что в этот раз творческие ребята из обеих стран не смогли встретиться лично, телемост сумел передать атмосферу дружбы и взаимопонимания. В завершение телемоста, участники фестиваля условились непременно встретиться вновь.