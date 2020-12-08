В Геленджике проведут реконструкцию приморских кафе

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Глава города-курорта Алексей Богодистов поставил задачу привести точки общепита на ул. Революционной к единой архитектурной концепции. Речь идет об участке набережной от ЗАГСа до торгового центра «Янтарь». Совместно с сотрудниками городской администрации он совершил обход территории и провел беседу с владельцами точек общепита.

По словам Алексея Богодистова, в настоящее время прибрежные кафе на этом участке потеряли свою привлекательность и не вписываются в современный облик набережной Геленджика – любимого места для прогулок и отдыха горожан и гостей курорта. Поэтому необходимо все эти точки общепита привести в соответствие с общей концепцией главной прогулочной зоны города. Для реконструкции он рекомендовал использовать легкие материалы, чтобы не утяжелять строения.

- Вместе с коллегами мы обсудили визуальный образ кафе и предложили владельцам этих заведений взять за основу единую концепцию всего ряда. При помощи современных материалов можно создать красивую зону, гармонично вписывающуюся в этот участок набережной. А когда завершим сносы на противоположной стороне и полностью откроется вид на море, эта часть курорта станет одной из самых уютных в городе, - сообщил Алексей Богодистов.

Глава курорта поставил задачу завершить работы до начала летнего сезона-2021.