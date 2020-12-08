Глава Геленджика познакомился с обновленным составом Молодежного Совета при главе курорта

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Глава курорта Алексей Богодистов познакомился с новым составом Молодеежного Совета. После официального знакомства, во время которого каждый активист рассказал о своем опыте общественной работы, ребята поделились своими планами и инициативами, которые они намерены реализовывать во благо Геленджика.

- Практически каждый из молодых людей уже организовывал или был участником полезных для Геленджика акций. Теперь ребята готовы подключиться к нашим делам и на новых площадках продвигать событийный туризм курорта, расширять географию экологических акции . Они придумали, что делать с каменной надписью на горе и даже предложили мне присоединиться к забегу Молодежного Совета. Уверен, что все ребята станут не только помощниками, но и лидерами в молодежной среде, - поделился впечатлениями Алексей Богодистов.