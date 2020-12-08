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Экономика

В 2020 году Краснодарский край поставил за рубеж продукцию более чем на 2,3 млрд долларов

Постоянно идет поиск новых торговых партнеров
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минсельхоза КК

Фото Минсельхоза КК

Несмотря на пандемию COVID 19, Кубань в 2020 году сумела увеличить объемы поставок сельхозпродукции в зарубежные страны.

Сейчас регион сотрудничает со 130 странами. За границу поставляется мясо, молоко, злаки, подсолнечное масло. Растут поставки готовой продукции – плодоовощных консервов, мороженого, кондитерских изделий, вина, производство которого в краев также растет.

- Общая сумма экспорта сейчас составляет 2,315 млрд долларов,- рассказали в региональном Минсельхозе.

С начала 2020 года краевыми властями реализованы 48 заявок по поиску торговых партнеров для местных производителей в ОАЭ, Германии, Польши, Турции, Румынии, Литве, Швейцарии,и ряде других стран.

Из них 18 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты.

– Даже в разгар пандемии благодаря содействию экспортного центра кубанское предприятие заключило контракт на поставку сахара в Республику Казахстан на сумму свыше 50 млн рублей, – отметили в ведомстве.