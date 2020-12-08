СК пресек поставку крупной контрабандной партии черной икры в Краснодарский край

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Трое жителей Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре в сговоре с двумя предпринимателями с Кубани приобрели большую партию черной икры краснокнижного осетра. Объем партии составлял почти 200 литров.

Икра была подготовлена к поставке и расфасована почти в 400 полулитровых банок. Деликатес хранили до октября 2020 года, а затем намеревались отправить для продажи в Краснодарский край через Хабаровск.

Однако , в Хабаровске поставка контрабанды была пресечена оперативниками следственного управления при поддержке сотрудников полиции ЛУ МВД России на транспорте. По делу задержаны пять человек, четверо из которых помещены под стражу.

- Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору),- сообщает Дальневосточное СУ СК на транспорте.

Оперативное сопровождение оказывается сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.