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В Краснодаре бывший росгвардеец осужден за взятку

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Евгения Гусева

Фото Евгения Гусева

Краснодарский гарнизонный военный суд на своем заседании рассмотрел уголовное дело о крупной взятке в отношении теперь уже бывшего военнослужащего Южного округа войск национальной гвардии РФ Владислава Стукана.

По версии следствия, бывший росгвардеец обвиняется в получении взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Противоправная деятельность Стукана В.А. была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ.

- Судом Стукан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

Криминал