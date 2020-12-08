В Краснодаре бывший росгвардеец осужден за взятку

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Краснодарский гарнизонный военный суд на своем заседании рассмотрел уголовное дело о крупной взятке в отношении теперь уже бывшего военнослужащего Южного округа войск национальной гвардии РФ Владислава Стукана.

По версии следствия, бывший росгвардеец обвиняется в получении взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Противоправная деятельность Стукана В.А. была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ.

- Судом Стукан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.