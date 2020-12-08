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«Беглых преступников ищут, не иначе»: жителей кубанской станицы перепугали полеты военных вертолетов

Над нежилыми массивами около часа кружили несколько винтокрылых машин
Ева МУР
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Вертолеты летали около двух часов

Вертолеты летали около двух часов

Фото: Ева МУР

С двух часов, 8 декабря, жителей станицы Северской в Краснодарском крае напугал авиационный шум. Над населенным пунктом пару часов подряд наворачивали круги сразу несколько вертолетов, по виду с полным боекомплектом.

Вдали от военных баз, такое зрелище здесь большая редкость.

- Беглых преступников что ли ищут? - тут же предположили местные и поежились.

Однако, как выяснилось, в курсировании винтокрылых в этом квадрате не было ничего необычного.

- Это плановые полеты. Все в рамках боевой подготовки пилотов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного военного округа.

В учебных мероприятиях были задействованы многоцелевые всепогодные боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», ударные вертолеты Ми-24П и Ми-35 «Крокодил».