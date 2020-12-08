В Сочи открылся молодежный образовательный форум «Территория смыслов»

Фото мэрии Сочи

Впервые муниципальный этап всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» проходит в сочинской Красной Поляне. В в форуме принимают участие 70 жителей курорта в возрасте от 18 до 30 лет из числа студентов местных ВУЗов и представителей общественных организаций.

Программа форума рассчитана на 5 дней. 8 декабря состоялся «Диалог на равных» с главой Росмолодежи Александром Бугаевым и мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

Спикеры назвали первый опыт проведения мероприятия федерального формата на местном уровне интересным.

- Сегодня Сочи является первопроходцем. Это эксперимент, мы его будем транслировать как очень удачный опыт работы для наших коллег в других регионах, – подчеркнул глава Росмолодежи.

Участники форума предложили объявить 2021-ый Годом молодежи. Мэр Сочи со своей стороны предложил студентам и активистам внести свои предложения в график мероприятий.

– У нас есть огромное желание и ресурсы провести этот год именно так, как хочет сочинская молодежь. Основная наша цель – уделить внимание всем субкультурам, которые есть сейчас в молодежной среде. И вовлечь каждого представителя этих течений в процесс развития города и создания комфортной среды, – отметил Копайгородский.

В рамках форума будут представлены проекты, подготовленные молодыми сочинскими активистами.

Победители муниципального этапа конкурса проектов попадут на всероссийский образовательный форум «Территория смыслов», который пройдет летом 2021 года в Подмосковье.