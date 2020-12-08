Высоковольтный курс

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Новая образовательная программа для обучения специалистов высшего класса стартовала в корпоративном энергетическом институте повышения квалификации «Россети Кубань».

Выпускники курса получат необходимые знания и навыки для работы под напряжением на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт. Это позволит проводить технические мероприятия без отключения электроэнергии у потребителей.

Студентами первой группы энергоинститута стали 12 специалистов Краснодарских и Сочинских электрических сетей, а также компании «Энергосервис Кубани».

Специалистам предстоит освоить теоретическую часть, включающую изучение зарубежного опыта, методы передовых технологий и нормативные документы. Затем студентам предстоит получить практические навыки на новом оборудовании учебного полигона. Закреплять полученные знания энергетикам придется на макете воздушной линии с подъемом на укороченную и полноразмерную опоры.

В конце обучения – экзамен по теоретической части и выполнение практического задания на макете ЛЭП.

- Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением еще 22 бригады кубанских энергетиков, - прокомментировал заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер «Россети Кубань» Алексей Мишанин.

Как сообщил ректор энергоинститута Евгений Рудь, реализации проекта предшествовала серьезная работа – была подготовлена материально-техническая база, оборудованы учебные классы, а преподаватели прошли повышение квалификации в Центре работ под напряжением в Татарстане.