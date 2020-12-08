С 18-го этажа элитного дома в Сочи выкинули дорогой ноутбук

Фото actorgalaxy-sochi.ru

Загадочная история произошла в одном из наиболее дорогих и фешенебельных жилых комплексов Сочи «Актер Гэлакси», продажи квартир в котором стартуют с цены 220 тысяч рублей за квадратный метр.

Одна из владелиц апартаментов в ЖК, 26-летняя москвичка обратилась с заявлением в районное РОВД о том, что неизвестный мужчина ворвался к ней домой, выкинул из окна ее квартиры на 18-ом этаже ее ноутбук «APPLE MACBOOK РRO»,и убежал.

Девушку в этой истории больше всего волновала стоимость уничтоженного гаджета — более 173 тысяч рублей. А вот полицейских обеспокоила еще и возможная печальная судьба случайных прохожих внизу.

Но, к счастью, никто из них в результате падения дорогущего гаджета не пострадал.

Полицией возбуждено уголовное дело.

- В рамках уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества» проводится проверка обстоятельств произошедшего,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.