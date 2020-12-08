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В Краснодаре временно прекращена работа регистрационного пункта на улице Лизы Чайкиной

В связи с пандемией коронавируса изменения произошли в работе МРЭО ГИБДД в Краснодаре
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Иван Макеев

Фото Иван Макеев

Как сообщают в ведомстве, прием заявлений на регистрационном пункте на улице Лизы Чайкиной, .4 временно ограничен.

- Прибыв по данному адресу, Вы можете произвести осмотр транспортного средства, после чего проследовать для проведения остальных необходимых административных процедур на пункты по адресам г. Краснодар, ул. Просторная, д. 7, ул. Береговая, д. 4, ул. Беговая, д. 6.,- сообщают в ГИБДД.

Прием граждан, подавших заявки на получение госуслуги через Единый портал на регистрационный пункт Лизы Чайкиной, 4, проводится на других пунктах. Повторно подавать заявление при этом не потребуется.