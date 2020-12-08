На Кубани рекультивируют полигон твердых коммунальных отходов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Динском районе рекультивируют полигон твердых коммунальных отходов. Данный объект не принимал мусор с 2018 года. Старые отходы сортируют и отправляют на полигон в хуторе Копанском.

На свалке в Динском районе применяют спецметод складирования мусора. Он поможет со временем перейти в процесс пассивной дегазации.

- Краснодарский край поэтапно переходит на новую систему обращения с ТКО. Важным этапом этой работы является рекультивация существующих свалок, в том числе, в Динском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Белореченском полигоне продолжится контроль за соблюдением технологического процесса. Здесь выполнены необходимые мероприятия для минимизации вреда окружающей среде.