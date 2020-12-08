Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании федеральной территории «Сириус»

Имеретинская низменность - первая в стране федеральная территория Фото: Анна МАЕВА

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о создании федеральной территории «Сириус». Это первый законопроект о федеральной территории в рамках новых положений конституции страны.

Напомним, что в Госдуму внесен законопроект о федеральной территории «Сириус». Именно такой статус получит недавно созданный городской округ в Имеретинской низменности, где проходила Олимпиада-2014.

Возможность образования федеральных территорий определена одной из весенних поправок в Конституцию. Но до сих пор было неясно, что они будут собой представлять. Первым таким публично-правовым образованием с особым устройством власти станет «Сириус». Ядром нового города станет одноименный образовательный центр.

Территория будет иметь самостоятельные органы публичной власти

- Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также в порядке самовыдвижения, - говорится в тексте документа.