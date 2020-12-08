В Новороссийске ограничат подачу воды до трех часов в сутки

В районах города-героя организуют подвоз воды. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Новороссийске сократят подачу холодной воды до трех часов в сутки. Ограничения вводятся на три дня.

- Данная мера связана с подготовкой к функционированию системы в осенне-зимний период, — сообщили в пресс-службе водоканала Новороссийска.

В период ограничения водоснабжения будут проведены необходимые аварийно-восстановительные работы и плановый ремонт.

9 и 10 декабря питьевую воду будут подавать утром с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30. 11 декабря - с 6:00 до 7:30, вечером — в штатном режиме. В районах города-героя организуют подвоз воды.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске на три дня уже ограничивали подачу воды. Это было связано с проведением врезки вновь построенного трубопровода в действующие коммуникации «Троицкий групповой водопровод».