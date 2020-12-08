На Кубани бригаду скорой помощи заперли в квартире пожилой пациентки

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

В Новороссийске пенсионерке стало плохо, и она вызвала неотложку. Медики приехали быстро и оказали пожилой женщине необходимую помощь. Попрощались и пошли к дверям, но выйти не смогли. Бригада неотложки оказалась заперта в квартире пожилой пациентки. Дверной замок заело. Инцидент произошел на улице Цедрика.

- Спасатели в присутствии сотрудников полиции при помощи бензореза вскрыли входную дверь и освободили медработников из невольного плена, - сообщил «Комсомольская правда» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину. Бдительные соседи одного из жилых домов по улице Пинайской забили тревогу, когда не смогли дозвониться по телефону до пожилой женщины.