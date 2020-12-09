В Краснодарском крае ожидается гололед

По ночам и ранним утром на дорогах нужно быть аккуратнее

Эта неделя на Кубани ветреная. Еще дискомфорта принесет небольшой дождь – на дорогах по ночам будет образовываться ледяная корка. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

- 9 декабря в Краснодарском крае переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в южной половине края местами туман и гололед. Порывы ветра могут достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до -10 градусов. Днем деление на термометре будет держаться в районе 5 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также дождь местами пройдет 10 декабря. А с 11 числа и до конца недели установится сухая, но холодная погода.

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