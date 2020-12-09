На Кубани аварийные службы готовятся к зимним нештатным ситуациям

В ближайшие два дня ожидается гололед

Во всех районах Краснодарского края активно готовятся к зимнему сезону, особенно к нештатным ситуациям. В настоящее время проверяются все аварийные службы, насколько они готовы к оперативному реагированию.

- На Кубани проверяют готовность к возможным зимним нештатным ситуациям аварийно-спасательные службы, аварийные бригады ЖКХ, энергетиков, дорожных служб и учреждений здравоохранения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также во всех районах уделят внимание системам экстренного оповещения населения. О проверках и плановом включении жителей уведомят заранее.

- Стоит отметить, что в зимний период основными причинами возгораний по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В этом направлении тоже нужно усилить профилактическую работу, - министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.