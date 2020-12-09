В Сочи открыли площадку для выгула собак

Фото: sochi.ru

В городе-курорте появилась огороженная территория для собак. Здесь можно не только выгуливать животных, но и дрессировать их. На площадке установлено все необходимое оборудование для тренировки.

- В Сочи для выгула собак выделена специальная зона, она занимает площадь более 400 квадратных метров. Это пилотный проект. Если жителям понравится, то такие площадки будут обустроены в каждом спальном микрорайоне курорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Фото: sochi.ru

На территории установлены скамейки и урны. Также здесь планируют поставить боксы для отходов и повесить камеры видеонаблюдения.

Стоит отметить, что проблема с выгулом собак на мемориале Славы в Завокзальном микрорайоне Сочи возникла несколько лет назад. Еще тогда заговорили о выделении для животных специального места.