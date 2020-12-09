В Краснодарском крае курсантам продлили отпуск из-за коронавируса

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Курсанты военных училищ из-за напряженной ситуации с коронавирусом в этом году задержатся на новогодних каникулах. В их число входят учащиеся Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, высшего военного училища Штеменко и других. Если раньше курсанты уезжали домой с 28 декабря до 10 января, то сейчас их оставили до 25 числа.

- Курсантам военных училищ Кубани продлили зимние каникулы до 25 января. Это касается всех курсов, кроме первого, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в военных кругах.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгк ввел ограничительные меры в военных вузах. Курсантам и офицерам отменили увольнения и командировки. Отпуска преподавателей перенесли и синхронизировали по времени с каникулами курсантов.