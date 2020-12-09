«Сильный гололед»: Под Темрюком в ДТП попал автобус с пассажирами

Подробности выясняются

Утром 9 декабря в районе Тамани со скользкой трассы вылетел автобус. В результате ДТП габаритный транспорт перевернулся и опрокинулся на бок в поле. Внутри находились пассажиры, они ехали на работу.

- Разбился автобус. На месте работает скорая помощь. На дороге сильный гололёд, - прокомментировали в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, все живы, но есть люди, получившие травмы. В полиции проводят проверку.

- Около семи часов утра на автодороге Стрелка-Старотитаровская-Прогресс 53--летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, допустил съезд с дороги с опрокидыванием. В результате ДТП в больницу доставлен один человек. В момент аварии в транспорте находилось 12 пассажиров. Автобус принадлежит Таманьнефтегаз, сотрудники компании ехали на работу из Анапы, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте работают полицейские, выяснятся все подробности и обстоятельства случившегося.