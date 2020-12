Сбербанк и Strategy Partners разработали стратегию круглогодичной посещаемости для пятизвездочных отелей Miracleon

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

Компания Strategy Partners, входящая в экосистему Сбер, при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка разработали стратегию управления туристическим потоком на круглогодичной основе для сети отелей Miracleon. Компания готовится к запуску двух новых пятизвездочных отелей, первый из которых начнет работать уже в 2021 году.

Новая стратегия содержит бизнес-планы и финансовые модели по двум пятизвездочным отелям - Great Eight Ultra All Inclusive & SPA и FЮNF Ultra All Inclusive & SPA, расположенным в городе-курорте Анапа. Команда Strategy partners в кратчайшие сроки провела анализ рынка туризма и гостиничных услуг Анапы, анализ конкурентного окружения, анализ профиля и предпочтений целевой аудитории пятизвездочных объектов. Консультанты определили потенциал и ограничения для вывода на рынок новых отелей, рассчитали показатели инвестиционной привлекательности проектов и потребности в финансировании, определили возможные риски для реализации проектов и предложили меры для минимизации.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Туризм – одна из образующих отраслей экономики Краснодарского края с большим инвестиционным потенциалом: в 2019 году регион посетили 17 млн туристов. Сбербанк предлагает предприятиям отрасли как финансовую поддержку, так и нефинансовые сервисы, такие как стратегический консалтинг от Strategy Partners. Компания «Анапское взморье» - надежный партнер нашего банка, который создает курорты высочайшего уровня. Уверена, что новая стратегия поможет компании стать лидером своего сегмента и успешно провести новый туристический сезон».

Курорт Miracleon расположен на побережье Черного моря в Анапе. Площадь курорта составляет 500 000 квадратных метров, на территории расположены четыре действующих отеля уровня 4*, детский санаторий «Жемчужина России», ландшафтный парк, кафе, рестораны и столица курорта - город Mira. Береговая линия курорта занимает 1,5 км, каждый пляж находится на огороженной территории. Авторы курорта Miracleon заявляют, что их задача - показать жителям России, что внутри страны можно отдыхать на европейском уровне.

Валерий Димоев, инвестор курорта Miracleon:

«Мы всегда руководствуемся основным правилом - создавать необычные отели и качественный сервис, места комфортные для гостей курорта. Стараемся ставить себя на место туриста, когда работаем над новыми концепциями объектов. Учитывая популярность отелей сети – нам это удается. В мае следующего года мы открываем первый пятизвездочный отель, параллельно мы ведем работу над проектом второго пятизвездочного отеля. Отдельное спасибо Сбербанку за поддержку и готовность сотрудничать даже в непростой для экономики период».

Елена Киселева, партнер Strategy Partners, руководитель практики «Недвижимость и инфраструктура»:

«Этот год показал, насколько важны для нашей страны качественные всесезонные объекты туристской инфраструктуры, которых, к сожалению, пока очень немного. Мы очень рады, что в ближайшее время на побережье появится еще один такой объект мирового уровня, а наши рекомендации позволят инвестору максимизировать отдачу от вложенных средств и продемонстрировать рынку лучшую практику управления курортными объектами»